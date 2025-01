Bundesregierung plant Abschiebeflug nach Afghanistan

Berlin: Die Bundesregierung plant noch vor der Bundestagswahl einen erneuten Abschiebeflug nach Afghanistan, um Straftäter und potentielle Gefährder auszufliegen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf einen Brief des Bundes an den Freistaat Bayern. Darin ist wörtlich von einer "Sammelmaßnahme" in den nächsten sechs Wochen die Rede. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte die Pläne. Es wäre der zweite Abschiebeflug seit der Machtübernahme der Taliban vor gut drei Jahren. Nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg kündigte Unionsfraktionschef Merz zudem weitreichende Asylrechtsverschärfungen an, Anträge dazu will er nächste Woche im Bundestag einbringen. Bundeskanzler Scholz will diesen Anträgen der Union eine Regierungserklärung entgegensetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 07:00 Uhr