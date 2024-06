Bundesregierung lehnt offenbar Pläne zu Ausbildung in Ukraine ab

Berlin: Die Bundesregierung lehnt Pläne des französischen Präsidenten Macron ab. europäische Soldaten zur Ausbildung ukrainischer Kräfte in die Ukraine zu entsenden. Die Welt am Sonntag zitiert aus einem internen EU-Dokument von Ende Mai, in dem von schwerwiegenden Sicherheitsbedenken die Rede ist. Einen Teil der Ausbildung in die Ukraine zu verlegen, beinhalte mehr Risiken als es zu handfesten Ergebnissen führe. Macron will in Kürze ein Bündnis schmieden, um seine Pläne zur Militärausbildung zu verwirklichen. Er sagte, mehrere Partner hätten bereits zugesagt. Die USA haben den Plänen bereits eine Absage erteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2024 05:00 Uhr