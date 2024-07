Bundesregierung fordert Deutsche im Libanon zur Ausreise auf

Berlin: Das Auswärtige Amt hat Deutsche im Libanon dringend zur Ausreise aufgefordert. Hintergrund sind die neuen Spannungen zwischen der Hisbollah und Israel nach dem Raketenangriff auf den Golan-Höhen, bei dem zwölf Kinder und Jugendliche ums Leben kamen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, alle Indizien wiesen darauf hin, dass die Hisbollah-Miliz im Libanon hinter der Attacke stehe. Israels Ministerpräsident Netanjahu hat unterdessen erneut eine harte Reaktion auf den Raketenangriff angekündigt. Der Staat Israel werde und könne dies nicht hinnehmen, teilte Netanjahu im Anschluss an einen Besuch in Madschdal Schams, dem Ort des Angriffs, mit. Die Antwort werde kommen. Israel macht die vom Iran unterstützte radikal-islamische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon für den Angriff verantwortlich. Die Hisbollah bestreitet den Angriff auf den Ort in den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 18:00 Uhr