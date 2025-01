Bundesregierung erwartet wegen Tierseuche Exportschwierigkeiten

Berlin: Die Bundesregierung rechnet wegen der Maul-und Klauenseuche mit Schwierigkeiten beim Export. Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass die Ausfuhr von Milch, Milchprodukten, Fleisch und Fleischprodukten in Länder außerhalb der EU kaum mehr möglich sind. Das Ministerium hob hervor, dass innerhalb der EU Transporte außerhalb der Sperrzonen weiter möglich seien. Das Virus war bei Wasserbüffeln in Brandenburg nachgewiesen worden. Vorsorglich wurden in der Nähe gehaltene Schweine und andere Klauentiere getötet.

