Bundesregierung einigt sich offenbar im Haushaltsstreit

Berlin: Im Streit über den Etat für das kommende Jahr hat sich die Bundesregierung offenbar geeinigt. Wie unser Hauptstadtstudio und mehrere Medien erfahren haben, gab es einen Durchbruch bei den nächtlichen Beratungen von Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Die Details sind noch nicht bekannt. Ein Streitpunkt in der Ampel-Koalition war die Schuldenbremse, an der die FDP festhalten will. SPD und Grüne dagegen setzen auf mehr Investitionen. Zur Stunde kommen die Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen zusammen, um auf den Stand gebracht zu werden. Die FDP-Fraktion wird digital informiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 07:00 Uhr