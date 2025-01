Bundesregierung dürfte ihre Konjunkturprognose für 2025 deutlich senken

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck legt am Mittag seinen Jahresbericht 2025 vor. Dabei dürfte die Regierung ihre Konjunkturprognose deutlich senken - sie erwartet wohl nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent. Im Herbst hatte sie noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent gerechnet. Wegen der angespannten Wirtschaftslage in Deutschland forderte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, eine rigorose Reform der Ausgabenpolitik. Das gesamte System müsse umgebaut werden, sagte er der Mediengruppe "Ippen Media". Dutzende Arbeitgeberverbände haben ab dem Mittag landesweit zu Kundgebungen aufgerufen. Sie fordern mit dem sogenannten Wirtschaftswarntag unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in den Mittelpunkt des Wahlkampfs vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 06:00 Uhr