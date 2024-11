Bundesrat entscheidet über Krankenhausreform

Berlin: Der Bundesrat entscheidet heute über die Umsetzung der umstrittenen Krankenhausreform - und könnte sie in den Vermittlungsausschuss schicken. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach sprach sich dafür aus: Es gehe nicht darum, die Reform zu Fall zu bringen, sondern um dringende Nachbesserungen, sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Ähnlich sieht das die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Deren Vorstandsvorsitzender Gaß sagte der "Rheinischen Post", nötig seien Anpassungen, um die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser zu stabilisieren und drohende Schließungen in den kommenden zwölf Monaten zu vermeiden. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen warnte dagegen vor einer Blockade. Die vorliegenden Pläne seien besser als die Fortsetzung des jahrzehntelangen Stillstands, erklärte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stoff-Ahnis. In der nächsten Legislaturperiode müsse es dann allerdings um weitere Verbesserungen gehen.

