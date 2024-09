Bundesrat begeht 75-jähriges Bestehen mit Feierstunde in Bonn

Bonn: Mit einer Feierstunde im ehemaligen Plenarsaal in Bonn begeht der Bundesrat heute sein 75-jähriges Bestehen. Ab 11 Uhr sind Reden von Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig und dem französischen Senatspräsidenten Gérard Larcher geplant. Als Gäste werden Bundespräsident Steinmeier und der niederländische Senatspräsident Bruijn erwartet. Der Bundesrat war am 7. September 1949 in der früheren Aula der Pädagogischen Akademie in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Bis zum Umzug nach Berlin im Jahr 2000 blieb der ursprünglich als Provisorium gedachte Saal der Tagungsort der Länderkammer.

