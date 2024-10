Bundespräsident Steinmeier verleiht Verdienstorden unter anderem an Jürgen Klopp

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in Schloss Bellevue 28 Menschen den Bundesverdienstorden verliehen. Unter den 13 Frauen und 15 Männern waren auch heuer wieder Prominente - etwa Fußballtrainer Jürgen Klopp. Laut Steinmeier haben Erfolg und Ruhm Klopp nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen. Zu den Geehrten gehörten auch der bayerische Kabarettist Gerhard Polt und die frühere Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx. Sie alle hätten gezeigt, so Steinmeier, wie das ganz praktisch gehe, die Werte unserer Demokratie mit Leben zu füllen. Deutschland brauche die Achtsamkeit und den Einsatz seiner Bürgerinnen und Bürger.

