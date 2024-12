Bundespräsident Steinmeier ruft zum Zusammenhalt in Deutschland auf

Berlin: Wenige Tage nach dem Anschlag in Magdeburg ruft Bundespräsident Steinmeier die Gesellschaft in Deutschland auf, zusammen zu stehen. Hass und Gewalt dürften nicht das letzte Wort haben, so Steinmeier in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsansprache. Vielen Menschen werde das Herz schwer sein an diesem Weihnachtsfest. Viele seien aufgewühlt und verunsichert, hätten vielleicht auch Angst. All diese Gefühle seien verständlich. Aber sie dürften uns nicht beherrschen, und sie dürften uns nicht lähmen, so Steinmeier. Er geht in seiner Ansprache auch kurz auf das Scheitern der Ampelkoalition ein. Das sei nicht das Ende der Welt, sondern ein Fall, für den das Grundgesetz Vorsorge getroffen habe, sagte der Bundespräsident. Er werde nach den Feiertagen mit Sorgfalt die Entscheidung über die Auflösung des Bundestages und Neuwahlen treffen. Die Rede des Staatsoberhaupts überträgt das Erste morgen Abend in der Tagesschau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 06:45 Uhr