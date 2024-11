Bundespolizei hilft Schweden und Finnland bei Sabotage-Aufklärung

Berlin: Bei den Ermittlungen zu möglicher Sabotage an zwei Datenkabeln in der Ostsee unterstützt nun offenbar die Bundespolizei Schweden und Finnland. Laut Bild-Zeitung soll hierfür ein Schiff der deutschen Küstenwache eingesetzt werden. Schweden und Finnland hatten bereits gestern, kurz nach Bekanntwerden der Schäden, Ermittlungen eingeleitet. Sie gehen von Sabotage aus. Ähnlich äußerten sich auch Vertreter der Bundesregierung. Wer die Kabel beschädigt haben könnte, dazu gibt es bisher nur Vermutungen. Russland wies jede Beteiligung zurück und China erklärte, man wisse nichts von Kabelschäden in der Ostsee.

