Bundespolizei berichtet von mehr als 7600 illegalen Einreisen seit Mitte September

Potsdam: Die Bundespolizei hat seit Beginn der Kontrollen an allen deutschen Grenzen insgesamt über 7.600 illegale Einreisen registriert. Wie die Bundespolizei in einer Zwischenbilanz mitteilte, wurden weit über 5000 Menschen beim Versuch, illegal einzureisen, zurückgewiesen oder abgeschoben. Außerdem haben man mehr als 160 Schleuser festgenommen. Die Zahlen beziehen sich auf dem Beginn der Kontrollen an allen Landesgrenzen seit dem 16. September. Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und Schweiz hatte es schon länger gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 15:15 Uhr