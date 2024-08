Bundespolitiker äußern sich betroffen und entsetzt über Anschlag

Berlin: Auch in der Bundespolitik herrscht Entsetzen und Fassungslosigkeit nach dem Messerangriff gestern Abend in Solingen. Bundeskanzler Scholz sprach von einem "schrecklichen Ereignis", das ihn sehr bestürze. Nach seinen Worten darf unsere Gesellschaft so etwas nicht akzeptieren und sich niemals damit abfinden. Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte, Gewalt gegen Menschen, die einfach nur glücklich feiern wollten, sei verdammenswert. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Wüst bezeichnete den Anschlag als "Akt brutalster und sinnloser Gewalt", der das Land ins Herz getroffen habe. Am späten Nachmittag will er sich gemeinsam mit Bundesinnenministerin Faeser in Solingen ein Bild von der Lage machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 16:00 Uhr