Bundesliga: Leverkusen sichert sich Sieg in Dortmund

Dortmund: In der Fußball-Bundesliga schwimmt Meister Leverkusen auch nach der Winterpause weiterhin auf der Erfolgswelle. Gegen Dortmund gewann die Werkself auswärts mit 3:2. Leverkusen rückt in der Tabelle nun wieder bis auf einen Zähler an die führenden Münchner ran, die morgen auf dem Platz stehen. Die Partie in Dortmund begann mit einer 15-minütigen Verspätung. Rund um das Stadion war es vor dem Anpfiff zu Staus gekommen.

