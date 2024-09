Bundesliga: Leverkusen gewinnt souverän bei Hoffenheim

Zum Fußball: Nach dem Ende der langen Erfolgsserie hat sich Bayer Leverkusen wieder mit einem Sieg zurückgemeldet. Der deutsche Meister gewann am dritten Spieltag bei Hoffenheim souverän mit 4:1 Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Stuttgart 1:3 Leipzig - Union Berlin 0:0 Freiburg - Bochum 2:1 Wolfsburg - Frankfurt 1:2 Im Abendspiel tritt der FC Bayern in Kiel an. In der 2. Liga gewann Nürnberg bei Aufsteiger Ulm mit 2:1, Hannover schlug Kaiserslautern 3:1, Darmstadt und Braunschweig trennten sich 1:1.

