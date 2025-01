Bundesliga: Bremen gewinnt Verfolgerduell gegen Mainz

Bremen: In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen das Verfolgerduell mit Mainz für sich entschieden. Bremen gewann zuhause mit 1:0 und klettert in der Tabelle auf Platz 7 direkt hinter Mainz. In der Zweiten Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg einen Heimsieg gefeiert. Gegen Darmstadt setzte sich der Club mit 1:0 durch und verkürzt den Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zumindest vorläufig auf vier Punkte. Elversberg und Karlsruhe trennten sich 2:2. In den Play-offs der Fußball-Champions League trifft der FC Bayern München auf Celtic Glasgow. Das hat die Auslosung in Nyon in der Schweiz ergeben. Der zweite deutsche Vertreter Borussia Dortmund muss gegen Sporting Lissabon antreten. Die Sieger der Partien aus dem Hin- und Rückspiel stehen im Achtelfinale. Bayer Leverkusen hatte sich bereits für diese Runde qualifiziert.

