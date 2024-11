Bundesländer sorgen sich nach Ampel-Aus um Deutschlandticket

Hannover: Einige Bundesländer warnen nach dem Ampel-Aus vor einer weiteren Verteuerung des Deutschlandtickets. Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann und sein niedersächsischer Amtskollege Lies mahnten an, dass der Bundestag trotz fehlender Regierungsmehrheit eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes beschließt. Das entscheidet über die Verwendung nicht eingesetzter Mittel aus dem Jahr 2023 auch in den Folgejahren. Ohne diese, so der Baden-Württembergische Verkehrsminister Lies, würde das D-Ticket womöglich teurer. Die Hälfte des Geldes für das Deutschlandticket kommt vom Bund, die andere Hälfte von den Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 08:00 Uhr