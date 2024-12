Bundesländer fordern Maßnahmen gegen Wirtschaftsflaute

Berlin: Die Länder fordern vom Bundestag, mehr gegen die Wirtschaftsflaute zu tun. Die Ministerpräsidenten nannten auf ihrer Konferenz in Berlin etwa billigeren Strom und niedrigere Steuern und Gebühren auf Flüge. Der Landeschef von Rheinland-Pfalz, Schweitzer, appellierte an den Bundestag, noch vor der Neuwahl im Februar Entscheidungen zu treffen. Die Länder selbst billigten eine Vereinbarung mit dem Bund, ausländische Berufskenntnisse leichter anzuerkennen und so Fachkräfte zu gewinnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 01:00 Uhr