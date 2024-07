Bundeskanzler Scholz will bei nächster Bundestagswahl wieder antreten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, bei der nächsten Bundestagswahl wieder als Kanzlerkandidat für die SPD antreten zu wollen. Man sei fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen, sagte er auf der traditionellen Sommer-Pressekonferenz. Er sei sich sicher, dass man die zuletzt schwächeren Umfrage-Ergebnisse noch drehen könne. Als Wahltermin schlug die Bundesregierung den 28. September 2025 vor. Mit Blick auf die Innenpolitik zeigte sich Scholz überzeugt, dass die noch bestehenden Haushaltsprobleme gelöst werden können. In der Außenpolitik verteidigte der Kanzler die geplante Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland. Die Entscheidung diene zur Abschreckung und dazu, einen Krieg zu vermeiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 22:00 Uhr