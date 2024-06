Bundeskanzler Scholz soll laut CDU Vertrauensfrage stellen

Berlin: CDU-Generalsekretär Linnemann sieht die Union als klaren Gewinner der Europawahl in Deutschland. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, man habe Vertrauen zurückgewonnen und Boden gutgemacht. Linnemann forderte Bundeskanzler Scholz auf, im Bundestag nun die Vertrauensfrage zu stellen. Mit knapp 14 Prozent Stimmanteil könne man das Land nicht führen. Das Erstarken der AfD ist nach den Worten des CDU-Generalsekretärs die alleinige Schuld der Ampel-Koalition. Der AfD-Vorsitzende Chrupalla nannte das eigene Abschneiden historisch. Seine Partei habe fast 50 Prozent an neuen Wählern hinzugewonnen. Die SPD-Spitzenkandidatin Barley sprach von einem unglaublich bitteren Ergebnis, der Grünen-Vorsitzende Nouripour von einem bestürzenden Abschneiden seiner Partei. Sahra Wagenknecht nannte das Ergebnis ihres BSW grandios. Dass eine neue Partei bei einer bundesweiten Wahl auf mehr als fünf Prozent komme, habe es so wohl noch nicht gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 08:00 Uhr