Bundeskanzler gegen rasche Nato-Einladung an Ukraine

Berlin: Vor dem Abflug nach Indien hat Bundeskanzler Scholz dem Wunsch der Ukraine nach einer raschen Einladung in das Militärbündnis Nato noch einmal eine Absage erteilt. Er glaube, es sei ganz wichtig, sich klarzumachen, dass ein Land im Krieg nicht Nato-Mitglied werden könne, sagte Scholz in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Nach der Einladung erfolge eine Nato-Mitgliedschaft in der Regel schnell, und das sei ein Prozess, der jetzt gar nicht anstehe, so Scholz weiter. Vielmehr müsse man sich über Sicherheitsgarantien nach dem Krieg unterhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 08:00 Uhr