Bundeskabinett: Kurzarbeitergeld kann länger ausgezahlt werden

Berlin: Die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld wird auf bis zu 24 Monate verlängert. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsminister Heil beschlossen. Der SPD-Politiker sagte mit Blick auf die Krise bei VW, es gehe darum, Fachkräfte zu sichern. Derzeit sind fast 270.000 Menschen in Kurzarbeit. Sie arbeiten weniger Stunden, als ihr Vertrag vorsieht und bekommen entsprechend weniger Lohn. Hier springt der Staat ein und zahlt eine Art Ersatzgehalt - in der Regel 60 Prozent des eigentlichen Gehalts. Das Bundeskabinett beschloss außerdem weitere Maßnahmen zur Suizidprävention. So sollen etwa Beratungsangebote besser koordiniert werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, viele Suizide seien vermeidbar. Das Ziel müsse sein, so viele Leben zu retten wie möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 13:15 Uhr