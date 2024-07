Bundeskabinett entscheidet über Reform der Notfallversorgung

Berlin: Das Bundeskabinett will heute auch die Reform der Notfallversorgung in Deutschland beschließen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will damit etwas gegen die Überlastung der Notaufnahmen in Krankenhäusern unternehmen. So soll in den Krankenhäusern je ein zentraler Schalter eingerichtet werden, an dem entschieden wird, ob ein Besuch der Notaufnahme überhaupt erforderlich ist. Wer kein Notfall ist, soll einen Termin in einer regulären Praxis vermittelt bekommen. Überdies soll die Beratung am Telefon ausgebaut werden. Binnen drei Minuten sollen Fachleute zu einer Ersteinschätzung kommen, ob es sich um einen Notfall handelt. Dann würde direkt an die Nummer 112 weitergeleitet. Auch können Telemediziner für eine Einschätzung zugeschaltet werden.

