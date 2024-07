Bundeskabinett beschließt Steuererleichterungen

Berlin: Das Bundeskabinett hat mehrere Reformen bei der Einkommensteuer beschlossen. So soll schon in diesem Jahr der Grundfreibetrag, auf den keine Steuern gezahlt werden müssen, um 180 Euro steigt. Auch der Kinderfreibetrag wird erhöht. Außerdem sollen die Einkommensteuertarife angehoben werden. So will die Bundesregierung die Auswirkungen der Inflation ausgleichen. Im Sinne von mehr Steuergerechtigkeit zwischen Paaren plant die Regierung, die Steuerklassen drei und fünf abzuschaffen. Stattdessen sollen beide in Steuerklasse 4 eingeordnet werden. Unterm Strich ändert sich dadurch aber nichts. Gebilligt hat das Kabinett auch eine steuerliche Entlastung von Unternehmen. Das Paket muss noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 18:00 Uhr