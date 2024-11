Bundeskabinett beschließt Pläne für neuen Wehrdienst

Berlin: Die Bundesregierung will mit einem neu gestalteten Wehrdienst mehr Personal für die Bundeswehr gewinnen. Das Kabinett hat einem Vorschlag von Verteidigungsminister Pistorius zugestimmt. Danach sollen junge Männer mit 18 Jahren künftig verpflichtend einen Fragebogen zu ihren Fähigkeiten und Qualifikationen ausfüllen. Zudem sollen sie erklären, ob sie zum Dienst in der Bundeswehr bereit sind. Anschließend können sie gemustert werden und sich für einen Dienst zwischen 6 und 23 Monaten verpflichten. Frauen können den Fragebogen ausfüllen - eine Verpflichtung gibt es für sie laut Grundgesetz nicht. Ziel des neuen Gesetzes ist es, die Personallücke von aktuell rund 22.000 Mann bei der Bundeswehr zu schließen und wieder mehr Reservisten in Bereitschaft zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 13:00 Uhr