Bundesbeauftragte beobachtet offenere Diskriminierung

Berlin: In Deutschland werden Menschen nach Auffassung der Anti-Diskriminierungs-Beauftragten Ataman wieder offener und ungehemmter diskriminiert. Ataman sagte der Rheinischen Post, es gebe keine repräsentativen Studien. Gleichwohl meldeten sich mehr Betrofffene bei Beratungsstellen. So müssten Menschen mit Behinderung oder dunkler Hautfarbe sich Schimpfwörter anhören; es gebe auch deutlich mehr Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Laut Ataman ist die Dunkelziffer hoch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 04:00 Uhr