Bundesbankpräsident will Rentenalter an höhere Lebenserwartung anpassen

Berlin: In die Debatte über Mehrarbeit in Deutschland hat sich der Präsident der Bundesbank, Nagel, eingeschaltet. Er forderte im "Tagesspiegel", das gesetzliche Rentenalter an die steigende Lebenserwartung anzupassen. Reformen seien unumgänglich, auch wenn das politisch unpopulär sein möge. Ein konkretes Alter nannte der Bundesbankpräsident nicht. Aktuell plant die Ampel-Koalition nicht, das Renteneintrittsalter anzuheben. Sie will aber Zuschläge für Überstunden steuerfrei stellen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bezeichnet die Diskussion über längere Arbeitszeiten als wirklichkeitsfremd. DGB-Chefin Fahimi sagte der "Augsburger Allgemeinen", der allgemeine Ruf nach Mehrarbeit gehe an der Realität von Millionen Beschäftigten vorbei.

