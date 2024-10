Bundesanwaltschaft lässt mutmaßlichen Terroristen festnehmen

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat in Bernau in Brandenburg einen 28-jährigen libyschen Staatsbürger festnehmen lassen. Er soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben - welcher Art ist noch unklar. Dem Libyer wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen - er soll ein Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" sein. In dem Zusammenhang wurde neben dem Haus des Mannes in Bernau auch eine Wohnung in Sankt Augustin bei Bonn durchsucht, um mögliche Beweise sicherzustellen. Außerdem wurden dort Zeugen befragt, unter ihnen ein Onkel des Festgenommenen. Den Hinweis auf den Libyer hatten die Deutschen von einem ausländischen Nachrichtendienst bekommen. Eine Sprecherin der israelischen Botschaft bestätigte, dass es einen Anschlagsplan auf die diplomatische Vertretung gegeben habe. Der israelische Botschafter Prosor schrieb am Abend im Onlinedienst X: "Ich möchte den deutschen Sicherheitsbehörden herzlich dafür danken, dass sie die Sicherheit unserer Botschaft gewährleisten."

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2024 01:00 Uhr