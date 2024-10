Bundesanwaltschaft ermittelt im Fall brennender Luftfracht

Berlin: Im Fall von brennenden Luftfracht-Paketen ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft. Ein Sprecher der Karlsruher Behörde sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man führe Ermittlungen zu Paket-Sendungen, die im Juli während ihres Transports im Frachtzentrum in Leipzig in Brand geraten sind. Sicherheitskreise halten es für möglich, dass russische Sabotage dahintersteckt. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, von Notz, sagte dazu, sollte sich der Verdacht bestätigen, hätte man es mit einem hochdramatischen Vorfall zu tun. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes war es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass eines der Pakete am Boden und nicht in einem Flugzeug in Brand geriet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 02:00 Uhr