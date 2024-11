Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Hamas erhoben. Das teilte Deutschlands oberste Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Die Männer waren im vergangenen Dezember in Deutschland und den Niederlanden festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Laut Anklage waren die Männer als Auslandsoperateure der Hamas tätig und dafür zuständig, Waffendepots einzurichten. Zudem werden sie verdächtigt, Anschläge in Deutschland vorbereitet zu haben, etwa auf die israelische Botschaft in Berlin oder die US Air Base Ramstein.

