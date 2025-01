Bundesanstalt startet Website für Girokontenvergleich

Bonn: Wer sein Konto zu teuer findet oder und ein neues Girokonto sucht, kann die verschiedenen Angebote künftig online vergleichen. Die Finanzaufsicht Bafin schaltet in der kommenden Nacht eine Webseite frei, auf der die Kosten und Leistungen aller Girokonten für Privatpersonen in Deutschland aufgeführt sind. Dabei lassen sich die Angebote auch vergleichen - zum Beispiel in Bezug auf die monatlichen Gebühren oder die Höhe der Zinsen, wenn das Konto überzogen wird. Enthalten sind fast 6.900 unterschiedliche Kontenmodelle von etwa 1.100 Anbietern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 18:00 Uhr