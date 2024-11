Bundesagentur setzt strengeren Kurs beim Bürgergeld um

Nürnberg: Die Bundesagentur für Arbeit erhöht den Druck auf Bürgergeld-Empfänger, die gegen Vorgaben verstoßen. Nach entsprechenden Beschlüssen der Bundesregierung sollen die Jobcenter nun härter reagieren, wenn diese drei Termine hintereinander nicht wahrnehmen, Arbeitsstellen ablehnen oder nicht an einer Weiterqualifizierung teilnehmen. Die Bürgergeld-Empfänger können dann ab sofort bis zu sechs Monate lang zu sogenannten Ein-Euro-Jobs verpflichtet werden - wie etwa die Pflege von Parks oder Arbeiten in der Bücherei. Eine entsprechende Weisung hat die Bundesagentur laut einem Sprecher jetzt an alle Jobcenter verschickt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 06:00 Uhr