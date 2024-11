Bundesagentur setzt strengeren Kurs beim Bürgergeld um

Nürnberg: Die Bundesagentur für Arbeit erhöht den Druck auf sich widersetzende Bürgergeld-Empfänger. Nach entsprechenden Beschlüssen der Bundesregierung sollen die Jobcenter nun härter gegen sie vorgehen, wenn diese drei Termine hintereinander nicht wahrnehmen, Arbeitsstellen ablehnen oder nicht an einer Weiterqualifizierung teilnehmen. Die Bürgergeld-Empfänger können dann ab sofort bis zu sechs Monate lang zu sogenannten Ein-Euro-Jobs wie etwa die Pflege von Parks oder Arbeiten in der Bücherei verpflichtet werden. Eine entsprechende Weisung hat die Bundesagentur jetzt an alle Jobcenter verschickt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2024 05:00 Uhr