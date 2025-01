Bundesagentur für Arbeit rechnet für 2025 mit weiter leicht steigender Arbeitslosigkeit

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember auf 2,8 Millionen gestiegen. Die Quote liegt damit bundesweit bei 6 Prozent. Mit Blick auf das neue Jahr rechnet die Bundesagentur für Arbeit sowohl mit einem weiteren, leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit als auch mit wachsenden Beschäftigtenzahlen. Der Zuwachs an Beschäftigung findet demnach hauptsächlich im Gesundheits-, im Sozialwesen und im öffentlichen Dienst statt. Der produzierende Bereich habe dagegen Stellen verloren. Die schwache Konjunktur hat laut der Behörden-Chefin Nahles tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Arbeitgeberpräsident Dulger warnte, in diesem Jahr drohe die Überschreitung der Marke von drei Millionen Arbeitslosen. Die Arbeitsmarktpolitik müsse richtige Anreize setzen, wie beispielsweise Teilzeitquoten und "mehr Netto vom Brutto".

