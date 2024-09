Bund will Beteiligung an der Commerzbank senken

Frankfurt: Der Staat will seine Beteiligung an der Commerzbank verringern. Der Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, Toncar, sagte, der Bund werde sich schrittweise von seinen noch gut 16 Prozent an dem Institut trennen. Es habe sich erfolgreich stabilisiert. Die Commerzbank war im Zuge der Finanzmarktkrise 2008 in eine finanzielle Schieflage geraten. Deshalb bekam sie Kapitalhilfen von insgesamt 18,3 Milliarden Euro. Zurückgeführt wurden den Angaben nach bisher gut 13 Milliarden Euro.

