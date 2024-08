Bund und Länder gehen weiteren Schritt zur Ganztagsbetreuung

Berlin: Die flächendeckende Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Bund und Länder haben sich auf Details der Finanzierung verständigt. Demnach stellt der Bund in den nächsten Jahren insgesamt knapp drei Milliarden Euro für die nötigen Investitionen bereit. Die Länder können ab sofort Förderanträge stellen. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wird schrittweise ab dem übernächsten Schuljahr eingeführt und gilt zunächst für Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse. Jedes Jahr kommt dann eine zusätzliche Klassenstufe hinzu. In Bayern und anderen Bundesländern geht der Ausbau dem Städtetag zufolge aber nur langsam voran. Experten bezweifeln deshalb, ob sich der Zeitplan einhalten lässt. Für die Betreuung nach dem regulären Unterricht brauchen die Schulen beispielsweise Küchen, in denen Mittagessen für die Buben und Mädchen zubereitet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 20:00 Uhr