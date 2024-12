Bund und Länder einigen sich auf Digitalpakt 2.0

Berlin: Nach langem Ringen haben sich Bund und Länder darauf verständigt, den Digitalpakt für Schulen fortzusetzen. Wie Bildungsminister Özdemir mitteilte, wollen beide Seiten in den kommenden sechs Jahren jeweils 2,5 Milliarden Euro investieren, um die Digitalisierung an den Schulen weiter voranzubringen. Dabei gehe es nicht nur darum, Schulen mit Laptops oder Tablets auszustatten. Man wolle auch die digitale Kompetenz von Schülern und Lehrern stärken. Der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbandes, Babl, begrüßte die Einigung. Im BR24-Interview gab er aber zu bedenken, dass die Kommunen finanziell stark belastet seien und die Schulen deshalb vielleicht weniger gut unterstützen könnten als erwünscht. In den vergangenen Jahren sei etwa die externe IT-Betreuung durch die Kommunen sehr unterschiedlich ausgefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 21:00 Uhr