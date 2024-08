Bund und Länder bringen Ganztagsbetreuung voran

Berlin: Der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Nach Angaben der zuständigen Ministerinnen Paus und Stark-Watzinger haben sich die Ampel und die Länder auf die jeweiligen Landesprogramme geeinigt. Damit könnten in den Ländern ab sofort Förderanträge gestellt werden. Der Bund will den Ausbau demnach mit knapp drei Milliarden Euro bis 2027 unterstützen. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder wird schrittweise ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeführt und gilt zunächst für Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse. Jedes Jahr kommt dann bis eine zusätzliche Klassenstufe hinzu. Mit den Investitionsprogrammen können laut Familienministerin Paus unter anderem neue Gebäude, Umbauarbeiten oder die Ausstattung der neuen Betreuungsangebote finanziert werden. Paus räumte gleichzeitig ein, dass es derzeit noch eine Betreuungslücke gebe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 17:00 Uhr