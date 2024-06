Bund und Berlin erinnern an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953

Berlin: Die Bundesregierung und das Land Berlin erinnern am Vormittag an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953. Zur Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Seestraße wird neben dem Regierenden Bürgermeister Wegner auch Landwirtschaftsminister Özdemir erwartet. Am 17. Juni 1953 waren rund eine Million Menschen in Ost-Berlin und an etwa 700 weiteren Orten in der DDR auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen eine Erhöhung der Arbeitsnormen und für die Einheit Deutschlands. Die DDR-Führung und sowjetische Truppen beendeten den Aufstand gewaltsam. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, 15.000 weitere wurden verhaftet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2024 10:15 Uhr