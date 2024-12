Bund Naturschutz ruft zu Feuerwerksverzicht auf

München: Der Bund Naturschutz in Bayern ruft die Menschen dazu auf, an Silvester auf privates Feuerwerk zu verzichten. Für Tiere und die Umwelt habe das Böllern erhebliche negative Folgen: Wildtiere in Städten und an Waldrändern seien dadurch belastet, es gebe Verletzungen, es entstehe viel Müll und eine hohe Feinstaubbelastung. Die Naturschützer raten, als Alternative öffentliche Feuerwerke anzuschauen. Wer selbst böllert, solle darauf achten, keine Feuerwerkskörper in der Natur zu hinterlassen.

