Bund Naturschutz in Bayern bittet um Verzicht auf Feuerwerk

München: Der Bund Naturschutz in Bayern appelliert auch heuer wieder an die Menschen, auf Feuerwerk an Silvester zu verzichten. Auch wenn es für viele einfach dazugehöre, bitte man darum, den Brauch aus Rücksicht auf Tiere kritisch zu hinterfragen. Vor allem für Tiere im Winterschlaf bedeute die Böllerei Stress. Außerdem verursache das Feuerwerk Feinstaub und hinterlasse Müll, so der Bund Naturschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 08:00 Uhr