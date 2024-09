Bürokratieentlastungsgesetz stößt auf Kritik bei der Wirtschaft

Berlin: Die vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen zum Bürokratieabbau stoßen bei Vertretern der deutschen Wirtschaft auf Kritik. Der Industrieverband BDI erklärte, das Gesetz bleibe hinter den Erwartungen der Unternehmen zurück. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Allerdings erwarte man ein Vielfaches an zusätzlichen bürokratischen Belastungen durch neue Gesetze aus Berlin und Brüssel. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Buchungsbelege nur noch acht statt zehn Jahre aufbewahrt werden müssen und Firmen mehr Möglichkeiten zur Digitalisierung der Abläufe in ihren Personalverwaltungen bekommen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 23:00 Uhr