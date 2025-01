Bürokratieabbau ist laut Umfrage für Unternehmen am dringlichsten

München: Das Abschmelzen der Bürokratie ist laut einer Umfrage für Unternehmen die dringlichste Aufgabe, die die nächste Bundesregierung anpacken sollte. In einer Erhebung des Münchner Ifo-Instituts für die "Stiftung Familienunternehmen" gaben dies fast 40 Prozent der Firmen an. Insgesamt wurden knapp 900 Unternehmen befragt. An zweiter Stelle kam der Wunsch, die Energiepreise zu verringern und auf Platz drei die Forderung, die Steuern zu senken. Laut der Umfrage beklagen die Firmen vor allem lange Planungs- und Genehmigungszeiten von Projekten.

