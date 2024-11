Bürokratie kostet Wirtschaft 146 Milliarden jährlich

München: Bürokratische Hürden kommen die deutsche Wirtschaft teuer zu stehen. In einer jetzt veröffentlichten Untersuchung kommt das Münchner Ifo-Institut zu dem Ergebnis, dass sie jährlich bis zu 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kostet. In einer Stellungnahme heißt es, Staat und Behörden müssten bei der Digitalisierung deutlich zulegen. Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, die die Studie in Auftrag gegeben hat, fordert unter anderem, alle Nachweis- Dokumentations- und Berichtspflichten schlanker zu machen oder ganz abzuschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 10:00 Uhr