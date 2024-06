Bürgerrat in Österreich verteilt privates BASF-Millionenerbe

Wien: In Österreich hat ein Bürgerrat 25 Millionen Euro aus dem Erbe der Sozialaktivistin Marlene Engelhorn verteilt. Das Geld geht an insgesamt 77 Organisationen und Vereine, darunter die Caritas, Diakonie, Frauenhäuser, aber auch Feuerwehren und Theaterprojekte. Die BASF-Erbin hatte entschieden, einen Großteil ihres Vermögens zu spenden und eine 50-köpfige repräsentative Gruppe mit der Verteilung beauftragt. Zentrales Ziel sei, die Ungleichheit in der Gesellschaft zu verringern und Benachteiligten mehr Chancen zu geben, erklärte die Projektleitung. Die 31-jährige Engelhorn setzt sich seit Jahren für die Wiedereinführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern in Österreich ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 13:15 Uhr