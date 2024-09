Bürgerrat fordert Bekämpfung von Fake News

Berlin: Der sogenannte Bürgerrat fordert eine stärkere Bekämpfung von Fake News. Am Mittag hat das Gremium seine Empfehlungen an Bundesinnenministerin Faeser übergeben. Darin sprechen sich die Teilnehmer unter anderem für eine Regulierung Künstlicher Intelligenz aus. Außerdem fordern sie Transparenz-Vorgaben für Soziale Netzwerke und eine klare Trennung von Sachberichterstattung und Meinungsbeiträgen in den Medien. Der Rat stützt sich für seine Empfehlung auf mehr als 3.000 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern. Die Ideen sollen nun mit Politik, Medien und Zivilgesellschaft diskutiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 15:00 Uhr