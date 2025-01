Bündnis ruft zu Kundgebung in Aschaffenburg auf

Aschaffenburg: Nach dem Messerangriff hat ein breites gesellschaftliches Bündnis für heute zu einer Kundgebung aufgerufen. Die Teilnehmer wollen sich gegen eine Instrumentalisierung der Tat wenden, bei der vor drei Tagen ein psychisch kranker Afghane ein Kind und einen Erwachsenen getötet hat. Gestern hatte die AfD eine Gedenkveranstaltung abgehalten, an der rund 70 Menschen teilnahmen - unter ihnen der rechtsextreme Thüringer AfD-Landeschef Höcke. Unionsfraktionschef Merz hatte angekündigt, dass er in der kommenden Woche im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik stellen will - "unabhängig davon, wer ihnen zustimmt". Bundeskanzler Scholz warnt vor einem Bröckeln der Brandmauer zur AfD und hat eine Regierungserklärung im Bundestag angekündigt.

