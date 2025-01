Bündnis fordert Tempolimit von der nächsten Bundesregierung

Berlin: Ein breites Bündnis von 14 Organisationen, darunter die Deutsche Umwelthilfe, der Automobilclub Deutschland und die Gewerkschaft der Polizei, fordert von der nächsten Bundesregierung ein Tempolimit. Das rette Leben, schütze das Klima und bringe die Vernunft auf die Straße, erklärte etwa der BUND. Wie die Geschwindigkeitsbegrenzung genau aussehen soll, darüber ist sich das Bündnis uneinig. Die Deutsche Umwelthilfe will 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen. Der Automobilclub schließt sich der BUND-Forderung von 120 km/h auf Autobahnen und etwa 30 km/h in Innenstädten an.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.01.2025 13:00 Uhr