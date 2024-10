Buchmesse öffnet für Lesepublikum

Frankfurt am Main: Die Buchmesse ist ab heute auch für private Besucherinnen und Besucher geöffnet. Mehr als 4.000 Aussteller präsentieren in den Hallen ihre Neuerscheinungen. Mit dabei sind auch viele renommierte Autorinnen und Autoren wie Sebastian Fitzek oder Charlotte Link sowie Prominente wie Musiker Peter Maffay und Moderatorin Judith Rakers. Am späten Nachmittag wird auf der Messe der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 07:00 Uhr