BSW und AfD beschließen auf Parteitagen Wahlprogramme

Bonn: Beim Parteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht hat die Co-Vorsitzende Mohamed Ali zu einem harten Wahlkampf aufgerufen. Die anderen Parteien kritisierte sie scharf, warf ihnen eine - wörtlich - grottenschlechte Politik und mangelndes Interesse an den Sorgen der Menschen vor. Wenn das BSW stark in den Bundestag einziehen, könnten die anderen Parteien nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ein Jahr nach ihrer Gründung will die Partei heute ihr Wahlprogramm verabschieden. Die AfD hat bei ihrem Parteitag im sächsischen Riesa die Schwerpunkte für die Bundestagswahl in sechs Wochen bereits festgelegt. Ins Wahlprogramm wurde unter anderem der Satz aufgenommen, dass die Familie als Keimzelle der Gesellschaft aus Vater, Mutter und Kind bestehe. Außerdem will die AfD die Migrationspolitik massiv verschärfen und eine umfassende Rückführungsoffensive von Geflüchteten starten. Ins Programm wurde auch der umstrittene Begriff der Remigration eingefügt.

